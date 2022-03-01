Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi yarandı
AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.M'nin kullandığı 27 HH 053 plakalı kamyonet, İslahiye-Hassa kara yolu Yeni Mahalle'de M.H.D. yönetimindeki 27 MH 194 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki T.H.D, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel