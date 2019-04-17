Gaziantep'teki Trafik Kazası
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, toprağa verildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, toprağa verildi.
Dün meydana gelen kazada yaşamlarını yitiren İbrahim Duman (59) ve eşi Emine Duman (55) ile kızları Sevgi Ekici (32), Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğünden alınarak İslahiye'ye getirildikten sonra, Hasanlök Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
İbrahim Duman'ın baldızı Meryem Uçar ise Yeşilyurt Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Yaralanan 12 kişinin ise tedavisi sürüyor.
İslahiye-Hassa kara yolunun Yeşilyurt Mahallesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.
Kaynak: AA