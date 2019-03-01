Gaziantep'teki Trafik Kazası

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yaralılardan Hakkı Ağca, Nurdağı Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ağca'nın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Mehmet Ali D. yönetimindeki 27 BSH 53 plakalı hafif ticari araç, dün Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere kavşağı yakınlarında Süleyman Ağca'nın kullandığı 80 GK 191 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Ayşe Ağca ve İbrahim Saçlıçoban yaşamını yitirmiş, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hidayet ve Hakkı Ağca yaralanmıştı.

Kaynak: AA