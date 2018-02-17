Gaziantep'teki Trafik Kazası
Gaziantep'te park halindeki kamyona arkadan çarptıktan sonra alev alan otomobilinde ağır yaralanan sürücü, yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te park halindeki kamyona arkadan çarptıktan sonra alev alan otomobilinde ağır yaralanan sürücü, yaşamını yitirdi.
Gaziantep- Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan ve alev alan otomobilin sürücüsü Mehmet Ataoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Ataoğlu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınları tarafından Nizip ilçesine getirildi.
Hz. Ali Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedilen Ataoğlu'nun cenazesine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.