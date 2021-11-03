Son dakika haberi | GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA - Haberler
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Son dakika haberi | GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... GAZİANTEP'te, meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP'te, meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Kentin farklı noktalarında olan kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, otomobilin tramvayla çarpışması da yer aldı.

Görüntülerle birlikte sürücülere; 'Trafikte önemli olan kuraldır, en iyi sürücü kurallara uyandır' notuyla dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Son dakika haberi | GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

Son dakika haberi | GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

Son dakika haberi | GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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