Gaziantep'teki ticari plaka dolandırıcılığında 2 tutuklama
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Gaziantep'teki ticari plaka dolandırıcılığında 2 tutuklama

12.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:59
Gaziantep'teki ticari plaka dolandırıcılığında 2 tutuklama

Gaziantep'te ticari plaka dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te ticari plaka dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aktif olarak kullanılmayan 9 kişiye ait ticari plakaların sahte evrakla satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda sahte evrakla ticari plaka satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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