Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı

Gaziantep'te 2016 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından bir düğün yerine düzenlenen ve 57 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili güvenlik Kayseri'de görülen davada 8 sanık ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle 250 kişilik Şehit C. Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda görülen davada tutuklu sanıklar Mehmet Ş.E., Enes Ç., Suriyeli Abdurrahman A., Ali Ç., Mehmet Ç., Ahmet K., Hacı P, Hasan U., Mehmet K., Yunus S. ile avukatlar hazır bulunurken, suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ile celse arası tahliye olan Fadile C. duruşmaya katılmadı. Dosyada suça sürüklenen çocuk olması nedeniyle kapalı görülen ve basın mensuplarının alınmadığı davanın sekizinci celsesinde karar çıktı.

Savcı mütalaasını tekrar etti

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında tutuklu yargılanan sanıklara 1'er kez 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 59'ar kez de 'kasten adam öldürme' suçlarından toplam 60'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca tutuklu sanıklar için yaralanan mağdurlara yönelik 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' gibi suçlardan da ceza isteyen savcı tüm sanıklar hakkında 'DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan da cezalandırma talep etti. Tek tek sanıkların ve sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermesinin ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Sanıklara ceza yağdı

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Mehmet K., Hasan U., Hacı P., Ali Ç., Ahmet K., Mehmet Ç. ve Mehmet Ş.E.'ye 'anayasal ihlali' suçundan ayrı ayrı 1'kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa 40 çocuğun öldürülmesi nedeniyle ayrı ayrı 40 kez ağırlaştırılmış müebbet, yetişkinleri öldürmeleri nedeniyle ayrı ayrı 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanığa 'çocukları öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 44 kez 18'er yıl hapis, 'yetişkinleri öldürmeye teşebbüs' suçundan ise ayrı ayrı 43 kez 18'er yıl hapis, tehlikeli maddeleri bulundurma suçundan ise 7 sanığa ayrı ayrı 16 yıl 10 ay 15 gün hapis, 67 bin 500'er TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

3 polisi şehit eden sanığa da ceza yağdı

Suriyeli Abdurrahman A.'ya ise 'anayasal ihlali' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memurlarını şehit etmeleri suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, polis memurlarını öldürmeye teşebbüs suçundan 9 kez 18 yıl hapis cezası, çocuğu öldürmeye teşebbüs suçundan 1 kez 18 yıl hapis cezası, yetişkinleri öldürmeye teşebbüs suçundan 3 kez 18 yıl hapis, tehlikeli maddeleri bulundurma suçundan ise 11 yıl 3 ay 15 gün hapis, 45 bin adli para cezası verildi. 8 tutuklu sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuklu sanık Yunus S. ve Enes K.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 9 yıl hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, hiçbir tutuklu sanığa iyi hal indirimi uygulamadı. Ayrıca suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ile celse arası tahliye olan Fadile C. ise mahkemece beraat etti.

Olayın geçmişi

20 Ağustos 2016'da Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba intihar saldırısı düzenlenmişti. DEAŞ'lı tarafından üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirmesi ile yaşanan patlamada, 41'i çocuk 57 kişi ölürken, 43'ü çocuk 86 kişi de yaralanmıştı. Teröristlerin yakalanması için bir eve düzenlenen operasyonda Ebu Yusuf kod adlı Suriyeli terörist Muhammet Şerif üzerindeki intihar yeleğini patlatmış, 3 özel harekat polisi şehit olurken, 9 polis ve 1'i çocuk 4 Suriyeli yaralanmıştı.

Olayla ilgili olarak Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açıldı. Yargıtay, güvenlik gerekçesiyle davanın Kayseri'de görülmesine karar vermişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA