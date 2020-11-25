Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi günü başlanan ve bugün de devam eden duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, sanık yakınları ile HDP Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul katıldı.

Tutuklu Azime Balı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Dosyadaki çoğu sanığın mahalleden arkadaşları olduğunu belirten Balı, faaliyetlerinin siyasi parti ya da insani şeyler olduğunu öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Ali Çelenk'in "HDP Gençlik Meclisi yapısında faaliyet yürüttünüz mü?" sorusuna sanık Balı, "Bizim en doğal hakkımızdır, kuruluşunu ilan ettik." dedi.

Balı, "Selman Tutumlu'dan (tutuklu sanık) eğitim aldınız mı?" sorusuna üzerine ise parti tüzüğü için yardım istemiş olabileceklerini söyledi.

Başkan Çelenk, Tutumlu'nun başka bir partide yer aldığını bildirdi. Çelenk, neden kendi partilerinden değil de farklı bir partideki birinden yardım istediğini sordu. Bunun üzerine sanık Balı, HDP'nin birçok bileşeni bulunduğunu, DBP'nin de onlardan biri olduğunu belirterek, "Ayrıca Selman Tutumlu bizim için değerli ve takdir ettiğimiz bir kişi." dedi.

Terör örgütü PKK soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Erol Taşdelen'i parti meclisi üyesi olarak tanıdığını öne süren Balı, "Erol Taşdelen, Cuma Ali'nin üniversiteden arkadaşıdır. Hem parti çalışması için hem de arkadaşını görmeye kente gelmiştir." dedi.

Balı, cep telefonunda yapılan incelemede bulunan terör örgütleri PKK ve MLKP ile ilgili materyalleri kabul etmediğini söyledi.

Tüm faaliyetlerinin demokratik hakkı olduğunu savunan sanık Balı, faaliyetlerinin engellenmesinin Anayasa'yı ihlal niteliği taşıdığını öne sürdü.

Sanık Durri Kaygusuz da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak suçlamaları kabul etmedi.

Gizli tanığın hakkında "örgüt adına para topladığına" ilişkin ifadelerin doğru olmadığını iddia eden sanık Kaygusuz, iddialarla alakasının bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanıkların dinlenmesinin tamamlanmasının ardından dinlenen bazı tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma, yarın tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Devam eden süreçte 7 tutuklu serbest bırakılmış ve soruşturma kapsamında 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan