Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

24.11.2020 21:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:07
Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK bağlantılı aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK bağlantılı aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan dünkü duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, sanık yakınları ile HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Mehmet Ruştu Tiryaki ve Berdan Öztürk katıldı.

Tutuklu sanık HDP İlçe Başkanı İsmail Berkpınar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanı, örgüt talimatıyla, ölen terörist ailelerini ziyaret ettiğine ilişkin iddiaları sorması üzerine sanık Berkpınar, siyasetçi olarak her cenazeye gittiğini söyledi.

Sanık, "Hiç şehit cenazesine katıldın mı?" sorusuna ise cevap vermedi.

Dinlenen diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmaya, yarın diğer sanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Devam eden süreçte 7 tutuklu serbest bırakılmış ve soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kapsamında 61 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

İlgili Haberler

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı
Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Berkun Oya Demet Akbağ Öykü Karayel
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Kaza Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 21:19:18. #1.14#
title