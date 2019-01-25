Gaziantep'teki Terör Operasyonu
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde istihbarat, özel harekat ve olay yeri inceleme şube müdürlüklerinin katılımıyla PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kentte 23 Ocak'ta terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA