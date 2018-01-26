Gaziantep'teki Tefeci Operasyonu

Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, organize bir şekilde tefecilik yaptığı belirlenen 9 şahsın yakalanması için salı günü düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 4 tabanca, bir av tüfeği, bin 85 tabanca fişeği, 271 av tüfeği fişeği, 2 bin 512 senet, 21 çek, 19 ajanda, 5 hesap cüzdanı, farklı kişiler ait 6 nüfus cüzdanı fotokopisi, 10 tapu senedi ve 3 hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, biri serbest bırakıldı.