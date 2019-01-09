Gaziantep'teki Taşköprü Onarılacak

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki, Roma dönemine tarihlenen, aşırı yağışlar ve üstünde bulunduğu çayda meydana gelen taşkınlar nedeniyle yıkılma tehlikesi olan Taşköprü'de onarım yapılacak.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Çolaklar Mahallesi'nin sınırları içinde yer alan, Karasu Çayı üzerindeki Taşköprü, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine, İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, renginden dolayı "Karaköprü" olarak da anılan yapıda incelemeler yaptı.

İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Taşköprü ile ilgili resmi yazışmaların yapılarak önlem alınması hususunda ilgililere durumun aktarıldığını bildirdi.

Bu hafta içinde Gaziantep Müze Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi KUDEB Daire Başkanlığından uzmanlarca inceleme yapıldığını aktaran Mideoğlu "Havaların düzelmesiyle köprüde restorasyon çalışması başlatılacak." dedi.

Çolaklar Mahallesi muhtarı Muhittin Sönmez de Taşköprü'nün daha fazla zarar görmeden önlem alınması ve onarımının yapılarak kurtarılması gerektiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sönmez ise Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında, 2010 yılında sit alanı ilan edilen tek gözlü Taşköprü ve köprüye bağlanan Roma yolunun geçmişte Yörükler tarafından da kullanıldığını belirterek, yetkililerden, köprünün zarar görmemesi için önlem alınmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA