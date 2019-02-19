Gaziantep'teki Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objeyi yurt dışına götüreceği iddiasıyla gözaltına alınan M.A, E.A. ve O.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA