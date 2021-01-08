Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü
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Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü

08.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:54
Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 11 olan barajdaki su doluluğu, 2021 yılı aynı ayında yüzde 5'te kaldı.

Yesemek Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere, yağışlarla birlikte barajın dolmasını ümit ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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