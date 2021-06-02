Gaziantep'teki Suriyeliler, Esed'in kazandığını iddia ettiği sözde devlet başkanlığı seçimini kabul etmiyor

Gaziantep'te bir araya gelen bir Suriyeli kanaat önderi, aşiret liderleri, politikacı ve sivil toplum örgütü temsilcisi, Beşşar Esed'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayıp göstermelik adaylarla düzenleyerek kazandığını ileri sürdüğü sözde devlet başkanlığı...

Gaziantep'te bir araya gelen bir Suriyeli kanaat önderi, aşiret liderleri, politikacı ve sivil toplum örgütü temsilcisi, Beşşar Esed'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayıp göstermelik adaylarla düzenleyerek kazandığını ileri sürdüğü sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi.

İstikrar Destek Birimi Derneği Başkanı Mouzer Alsalal, bir otelde düzenlenen toplantıda, katılımcılar adına yaptığı açıklamada, 6 aydır üzerinde çalıştıkları Yerel Toplumun Politik ve Anayasa Sürecine Dahil Edilmesi Projesi nedeniyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Toplantıda Suriye'deki muhalifler, yerel yönetim temsilcileri, politikacılar, sivil toplum örgütü temsilcisi gibi çok farklı gruplardan katılımcıların olduğunu anlatan Alsalal, toplantının bir diğer önemli gündem maddesinin de Suriye'de Beşşar Esed yönetimin kazandığını öne sürdüğü seçimler olduğunu aktardı.

Alsalal, bugün toplantıda katılan kimsenin seçimleri tanımadığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Rejimin yaptığı seçim değil tiyatro. Hem de başarısız bir tiyatro. Rejim, seçimlerde nasıl usulsüzlükler yaptığını kendi yayınladığı videoda da anlattı aslında. Çünkü söz konusu videoda, bir kişinin onlarca kişi için sandığa zarf attığını gördük. Rejim bu videoyla uluslararası topluma ve halkına şunu söylüyor; 'benim kimseye sorduğum yok'. Seçimlerde bu noktada gerçekleşti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar