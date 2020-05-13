Gaziantep'teki sosyal konutlarda kura heyecanı başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'teki sosyal konutlarda kura heyecanı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi Gaziantep ayağının kura çekilişleri TOKİ tarafından yarın başlatılacak.

Gaziantep'teki sosyal konutlarda kura heyecanı başlıyor
13.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi Gaziantep ayağının kura çekilişleri TOKİ tarafından yarın başlatılacak.

Evi olmayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hayata geçirilen 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesinin Gaziantep ayağında kura heyecanı yaşanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleri yarın (14 Mayıs 2020) başlayacak. Çekiliş sonrası sonuçlar ise E-devlet aracılığı ile öğrenilebilecek.

Kura tarihleri

TOKİ sosyal konutların Gaziantep'te yapılacak olan konut projeleri ve kura tarihleri ise şöyle, "Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Güneykent 1900/100000 Toplu Konut Projesi 1330 adet 2+1, 570 adet 3+1 olmak üzere toplam 1.900 konut. Kura tarihi 14 Mayıs 2020. Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir 2200/ 100000 Konut Toplu Konut Projesi (H.B.) 1540 adet 2+1, 660 adet 3+1 olmak üzere toplam 2.200 konut. Kura tarihi 15 Mayıs 2020. Gaziantep ili Nizip ilçesi 500/100000 Konut Projesi 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 olmak üzere toplam 500 konut. Kura tarihi 2 Haziran 2020. Gaziantep ili İslahiye ilçesi 400/100000 Talep Örgütlenme Projesi. 280 adet 2+1, 120 adet 3+1 olmak üzere toplam 400 konut. Kura tarihi 10 Temmuz 2020. Gaziantep ili Gaziantep Nurdağı 200/100000 Toplu Konut Projesi. 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 olmak üzere toplam 200 konut. Kura tarihi 10 Temmuz 2020" şeklinde gerçekleşecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit...
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve 'Nutuk' kitabı dağıttı
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Sinem Kobal Türkan Şoray Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Hasan Şaş Nenad Bjelica Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Survivor Fenerbahçe Acun Ilıcalı
Şu an buradasınız: Gaziantep'teki sosyal konutlarda kura heyecanı başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 23:26:37. #1.15#
title