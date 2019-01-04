Gaziantep'teki Silahlı Yaralama

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eski kayınbiraderini silahla yaralayan kişi mahkemece tutuklandı.

Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'yü tabancayla ateş ederek yaralayan Kaya O'nun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde 1 Ocak'ta karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'yü tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Kaya O, dün Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA