Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 23 Aralık'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Mahmod Shabek'in (26) ölümüne ilişkin yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahinbey ilçesi Karatarlar Mahallesi'nde 23 Aralık'ta Suriye uyruklu Mahmod Shabek (26) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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