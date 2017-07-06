Gaziantep'teki Silahlı Saldırı

Gaziantep'te bir kişinin park ettiği minibüsün yanında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün gece Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde minibüsünü park eden çiftçi Ali Çelik'in (49) silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Ali C. (49), oğulları Mehmet (37) ve Celalettin C. (27) ile yeğeni Mehmet C'yi (18) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek, tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi.



Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların verdikleri ifadeyle cinayet aydınlatıldı. Öldürülen Çelik'in oğlunun bir süre önce Ali C'nin kızını kaçırdığı, iki ailenin fertlerinin bu nedenle tartıştığı ve "aile meclisi" kararıyla cinayetin işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.



Gaziantep'te dün gece Karacaoğlan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde minibüsünü park eden Ali Çelik, bir grubun silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.