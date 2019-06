Gaziantep'teki silahlı kavga

Gaziantep'in Nizip ilçesinde açtığı ateş sonucu kayınbiraderlerinden birini öldüren, diğerini yaralayan zanlı, tutuklandı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada açtığı ateş sonucu kayınbiraderlerinden Ahmet Yorulmaz'ı öldürülen, Ali Yorulmaz'ı da yaralayan ve olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan emekli polis Nuh C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Nizip Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün emekli polis memuru olduğu belirtilen Nuh C. ile kayınbiraderleri Ahmet (47) ve Ali Yorulmaz (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Nuh C, yanındaki silahla Ahmet ve Ali Yorulmaz'a ateş etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Yorulmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Ali Yorulmaz ise ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan Nuh C'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenilmişti.

