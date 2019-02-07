Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'te alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'te alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde dün, alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Fatih İşçi'yi (41) öldürdükten sonra polise teslim olan M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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