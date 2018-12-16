Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi'ndeki iş yerinde dün alacak-verecek meselesi yüzünden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Abbas Yıldız, (30) tedavi gördüğü Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri kimliği belirlenemeyen zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.