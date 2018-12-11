Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yaklaşık 16 gün önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Başpınar Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Coşkun Arslankurt (35), tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Arslankurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

25 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hakan Yıldırım (26) hayatını kaybetmiş, Coşkun Arslankurt ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç. ve E.P. tutuklanmıştı.