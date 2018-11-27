Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana gelen ve H.Y'nin hayatını kaybettiği C.S'nin ise yaralandığı silahla kavganın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kavganın meydana geldiği bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin M.Ç ve E.P. olduğunu tespit etti.

Olayın failleri M.Ç. ve E.P'yi gözaltına alan ekipler, sağlık kontrolünün ardından şüphelileri emniyete götürdü.

25 Kasım'da Şehitkamil ilçesi Başpınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı.