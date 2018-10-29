Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'te 10 gün önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 19 Ekim'de Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ferdi Gülaçtı (38), Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gülaçtı'nın cesedi, Adi Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

İl Emniyet Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgayla ilgili E.E, Y.N, S.T. ve A.Z'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve Y.N tutuklandı, S.T. ve A.Z ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.