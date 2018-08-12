Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Eyüp Ercan (39) toprağa verildi.

Şahinbey ilçesi Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki bakkalda aralarında husumet olduğu yeğeni M.Y ile aralarında çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Eyüp Ercan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı.

Ercan'ın cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan namazının ardından toprağa verildi.

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, o sırada yoldan geçen 2 kişi de yaralanmıştı.