Sahte alkol operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sahte alkol operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

15.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:24

Gaziantep'te sahte alkol satışı yapanlara yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te sahte alkol satışı yapanlara yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki 19 adres ile kırsaldaki bir bağ evine dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 11 bin 200 içki etiketi, 5 bin kapak kapüşonu, 2 bin kapak, 1516 litre etil alkol, 2 bin 956 şişe içki, 884 boş şişe, 260 litre etil alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 48 şişe kaçak içki, 22,5 litre dökme içki ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Sahte alkol operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte alkol operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte alkol operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte alkol operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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