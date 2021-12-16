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Gaziantep'teki sahte alkol faciası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'teki sahte alkol faciası Olayın hemen ardından böyle görüntülendi Gaziantep'te son 4 günde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişiden biri olan Y.Y.'nin zehirlenme vakasının hemen ardından düştüğü durum cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'teki sahte alkol faciası

Olayın hemen ardından böyle görüntülendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te son 4 günde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişiden biri olan Y.Y.'nin zehirlenme vakasının hemen ardından düştüğü durum cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gaziantep'in nizip ilçesinde aldığı sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden biri olan 28 yaşındaki Y.Y, yaşadığı kusma ve ağrıların üzerine Nizip'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane acilinde bilinci yarı açık durumda sedyede yatan Y.Y.'nin son durumu tanıdıkları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde gözleri yarı açık, uyku halinde bulunan Y.Y.'nin üzerindeki kıyafetlerinin ise batmış hali dikkat çekti.

Cep telefonu ile Y.Y'nin son durumunu görüntüleyen yakınının ise videoda, "Bu adamı bu hale düşürenlerin çocuğu da bu hale düşsün. Yazık, anası, babası olmayan bir çocuğa bu zulmü yapıyorsanız, size yazıklar olsun" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Y.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep'teki sahte alkol faciası

Gaziantep'teki sahte alkol faciası

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