Gaziantep'teki sağlık hizmetleri

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, hem polikliniklerde hem de acil serviste Suriyeli hastaların muayene oranlarının yüzde 10 civarında olduğunu bildirdi.

Sarıfakı, yazılı açıklamasında, son günlerde kentteki sağlık tesisleri hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan haberler için açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

Sağlık hizmetinin ırk, din ve mezhep ayrımına göre verilmediği dile getiren Sarıfakı, Gaziantep'teki sağlık tesislerinde de Suriye ya da başka bir ülke vatandaşlarına herhangi bir öncelik verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2019 yılının ilk 6 ayı içinde polikliniklerde 1 milyon 205 bin 844 Türk, 126 bin 373 Suriyeli hastanın muayene olduğunu belirten Sarıfakı, acil servislerde ilk 6 ayda 315 bin 921 Türk hasta muayene olurken, 31 bin 854 de Suriyeli hastanın muayene olduğunu dile getirerek, "Hem polikliniklerde hemde acil serviste Suriyeli hastaların muayene oranları yüzde 10 civarındadır." ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesi inşaatında herhangi bir durmanın söz konusu olmadığını ve mevcut durumda 667 kişinin inşaatta çalıştığını bildiren Sarıfakı, şunları kaydetti:

"Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde zemin etüdü yaptırılmış olup, inşaat fen ve sanat kaidelerine göre tamamlanmıştır. Zemin etüdü yapılmadan hiçbir inşaatın ruhsat alması mümkün değildir. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tıbbi sarf malzeme eksikliği söz konusu değildir. Ayrıca tüm ilaç, tıbbi sarf, radyoloji görüntüleme, laboratuvar ihaleleri tamamlanmış olup poliklinik, servis ve acil sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca herhangi bir tıbbi malzeme eksikliğinde müdürlüğümüz bünyesindeki diğer hastanelerimizden anında malzeme temini yapılabilmektedir. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinin klimaları geçtiğimiz hafta içinde devreye alınmıştır. Ameliyathane için otomasyon, validasyon, partikül ölçümleri için müracaat yapılmış olup bir hafta içinde gerekli testler yapılıp, ruhsat alındıktan sonra ilk ameliyatlar başlayacaktır. 88. DHY'de (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) yeterli uzman ve pratisyen hekim atanması, KPSS Temmuz atamasında 315 TDP (tabip dışı personel) atanması ile 24 saat tam kapasite ile hizmet verecektir. Özetle hastanenin hizmete tam anlamıyla alınamaması fiziki eksikliklerden değil, başka illerde de görülen doktor eksikliklerindendir."

Sarıfakı, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde de yasal ihale süreçlerinin belirlendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun dışında bir keyfiyet söz konusu değildir. Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi; KVC yoğun bakım ünitesi yapım işi 08.12.2018 (iş yapım süresi 180 gündür) tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 06.05.2019 tarihinde geçici kabulü yapılarak alımı Bakanlık iznine tabi olan tıbbi cihazlar için gerekli izinler alınmış ve ihale işlemleri başlatılmıştır. Tıbbi sarf ihalesi ise yapılıp sözleşmeye bağlanmış olup, kısa bir süre içerisinde anjio işlemine başlanacaktır."

Kaynak: AA