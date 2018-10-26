Gaziantep'teki sağanak nedeniyle bir caminin minaresi hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, aralıklarla etkisini hissettiren sağanak nedeniyle merkez Şahinbey ilçesindeki Geneyik Mahallesinde bulunan köy camisinin minaresine sabaha karşı yıldırım isabet etti.

Maddi hasarın oluştuğu cami, geçici olarak hizmete kapatıldı.

Caminin yanındaki evde ikamet eden Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah namazı için abdest almak için kalktığında yoğun bir sağanak gördüğünü dile getirdi.

Bu sırada yıldırım sesi duyduğunu ve dışarıya çıktığında minarenin hasar gördüğünü anlatan Yıldız, yıldırım nedeniyle kendi evinde ve arabasında da küçük çaplı maddi hasar oluştuğunu kaydetti.