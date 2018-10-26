Gaziantep'teki sağanak nedeniyle bir caminin minaresi hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, aralıklarla etkisini hissettiren sağanak nedeniyle merkez Şahinbey ilçesine bağlı Geneyik köyünde bulunan caminin minaresine yıldırım isabet etti.

Hasarın oluştuğu cami, geçici olarak hizmete kapatıldı.

Caminin yanındaki evde oturan Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıldırım sesi duyup dışarı çıktığını minaredeki hasarla karşılaştığını belirtti.

Yıldız, yıldırım nedeniyle kendi evi ve arabasında da hasar oluştuğunu kaydetti.