Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı
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Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, aralarında HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Songül Koçdağ'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı
18.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:26

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, aralarında HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Songül Koçdağ'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı, 18'e çıktı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın ile HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, Şehitkamil Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol ve Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hurşit Besle'nin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında HDP İl Eş Başkanı Songül Koçdağ'ın da olduğu 9 kişi tutuklandı, 4'ü ev hapsi olmak şartıyla 7 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı, 18 oldu.


Kaynak: DHA

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