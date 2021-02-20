Gaziantep'teki PKK/KCK davasının görülmesine devam edildi

Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduklarını öne sürdü.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ifade ederek, sanıkların herhangi bir örgütsel faaliyetlerinin bulunmadıklarını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah İ, İsmail B, Mehmet Ö, Müslüm K, Selman T, Durri K, Güler E, Azime B, Cuma Ali T, Musa A. ve Hurşit B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklar B.Y, İ.A, M.A, R.E, T.A. ve H. S'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren heyet, diğer sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Soruşturma safhası

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm K. ve DBP İl Başkanı Abdullah İ'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 61 sanık hakkında dava açılmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında, 14 Temmuz 2020'de düzenlenen ikinci operasyonda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa A. ve CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin 18'i tutuklanmıştı. Devam soruşturma kapsamında 30 sanık hakkında açılan dava, 61 sanıklı ana dava ile birleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan