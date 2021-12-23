Gaziantep'teki pitbull saldırısına 3 tutuklama

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırarak ağır yaralanması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana gelen ve 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralanmasına neden olan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında karar verildi. Gün içerisinde jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli şahıs Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "22 Aralık 2021 tarihinde ilimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu A.A. isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)