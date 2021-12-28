Gaziantep'teki pitbull cinsi köpeklerin bir çocuğa saldırısına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'teki pitbull cinsi köpeklerin bir çocuğa saldırısına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

Gaziantep'teki pitbull cinsi köpeklerin bir çocuğa saldırısına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin bir çocuğa saldırısına ilişkin tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin bir çocuğa saldırısına ilişkin tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma

Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma

 İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

 Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title