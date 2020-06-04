Gaziantep'teki OSB'lerde Kovid-19 tedbirleri en üst seviyede
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Gaziantep'teki OSB'lerde Kovid-19 tedbirleri en üst seviyede

Gaziantep'te yaklaşık 180 bin kişinin çalıştığı organize sanayi bölgelerinde (OSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri normalleşme sürecinde de en üst seviyede sürdürülüyor.

Gaziantep'teki OSB'lerde Kovid-19 tedbirleri en üst seviyede
04.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:24

Gaziantep'te yaklaşık 180 bin kişinin çalıştığı organize sanayi bölgelerinde (OSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri normalleşme sürecinde de en üst seviyede sürdürülüyor.

Gaziantep İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OSB'deki tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Vali Gül ve Başkan Şahin'e Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili bilgiler verdi.

"930 işletmeyi denetledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gül, OSB'lerde her türlü önlemin en iyi koşullarda alındığını aktararak şöyle devam etti:

"OSB'ler üretim ve tedarik zinciri açısından çok önemli yerler. Kamuoyunda şöyle bir algı var; Bir çalışanda hastalık tespit edilince sanki OSB'den kaynaklandığı algısı oluşuyor. Bu yanlış bir algıdır. Biz daha önce 930 işletmeyi denetledik, bunun böyle olmadığını gördük. Bugün yine geldik. Sanayi tesislerimizde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bir kişi için en az 10 metrekarelik alanın bulunmasıdır ancak görüyoruz ki bizim sanayi tesislerimizde bir işçiye 10 değil neredeyse 100 metrekare alan düşüyor. Sosyal mesafe alanında hiçbir sorun yok. Yemekhaneler, giyinme odaları, lavabolar, mescit ve idari ofisler açısından her şey olması gereken gibi. Sanayicilerimiz her türlü önlemi en üst noktada alıyor."

Gül, bu noktada iş güvenliği uzmanlarına büyük görev düştüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sanayi tesislerimizde her şeyin dört dörtlük olduğunu gördük ancak sanayicilerimizin yanında işçilerimize düşen görevler de var. İşçilerimiz iş dışında mahallelerinde ve sosyal ilişkilerinde maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat etmeli. Bu anlık bir olay. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmezsen her an hastalığı kapma ihtimalin var. Bunun için de herkese şüpheyle bakmalıyız. Bugünler geride kalacaktır ama şunu da ifade etmek gerekir ki Gaziantep OSB üretim şartları açısından Türkiye'deki en iyi durumdaki organize sanayidir. Eksiklikler elbette olacaktır ancak eksiklik görüldüğünde hemen tamamlanmaktadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de salgın sürecinde şehri, işçileri ve sanayi tesislerini korumak için çalıştıklarını belirterek, "Bu süreçten en az zararla çıkmanın gayreti içinde olduk. İşçi sağlığı bizim için çok önemli. Burada 170 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Gaziantep bir işçi memleketi. Sanayicilerimiz bu süreçte ellerinden gelenin en iyisini yaptılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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