Gaziantep'teki önemli yatırımlara "İpekyolu Kalkınma Ajansı" imzası İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), sanayi, sağlık, ticaret, kültür, eğitim gibi birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgesel kalkınmada projelerin ve yatırımların en önemli destekçisi oluyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), sanayi, sağlık, ticaret, kültür, eğitim gibi birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgesel kalkınmada projelerin ve yatırımların en önemli destekçisi oluyor.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, İKA'nın Gaziantep'teki projelerini AA muhabirine değerlendirdi.

Akyılmaz, İKA'nın 10 yıldır bölgenin kalkınma planında yer alan gelişme eksenleri dahilinde birçok model ve proje geliştirdiğini söyledi.

Projelerinin üretim ve istihdam yarattığını dile getiren Akyılmaz, bölgelerinde birden fazla gelişme eksenin bulunduğunu, tarım, turizm, ticaret, imalat sanayisinde ve altyapı çalışmalarında ciddi katkı sağladıklarını vurguladı.

"Kanserin teşhis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar üretilecek"

Gaziantep'te son dönemde en ciddi yatırımlardan bir tanesinin de medikal sanayisinde yapılan yatırım olduğunu belirten Akyılmaz, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te yıllardan beri tekstil, ayakkabı, gıda, halı gibi başat sektörler üzerinde küresel ekosistemde mücadele ediyordu. Artık biz buna savunma sanayi, medikal sanayi gibi farklı sektörleri de ekleyerek Gaziantep sanayisinin uluslararası sistemde rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler geliştirdik. Bunlardan bir tanesi de Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz özellikle kanser hastalarının teşhis ve tedavisinde kullanılan ilaçların üretildiği bir merkez projemiz. Yaklaşık sabit yatırım bedeli 47 milyon lira olan projeyle bölgenin kalkınma ajansı olarak Gaziantep'e yenlikçi katma değeri yüksek ve yüksek teknolojili, milli ve yerli üretimi esas alan ve nitelikli istihdamı yaratan istihdamı kazandırmış olacağız. Bu projemizin ihalesini yaptık, 12 ay sonra yüklenici firma anahtar teslim bir şekilde bu fabrikamızı teslim edecek. Tabii ilaç üretim tesisinde bir yandan mevcut kanser ilaçları üretilirken bir yandan da bilim insanlarımız farklı izotoplardan, moleküllerden yeni kanser ilaçları geliştirecekler, Ar-Ge çalışmaları yapacaklar. Bu projeyle İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu stratejik ve teknolojik dönüşüm sürecinin startını vermiş olduk."

"Model projeler geliştirdik"

Akyılmaz, ajans olarak en önemli destek mekanizmalarının mali destek, cazibe merkezleri destekleme ve sosyal gelişmeyi destekleme programlarını olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bölgemize ilişkin stratejik hazırlanması, kalkınma ve eylem planlarının hazırlanması da bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Kurulduğumuz günden beri bu programlar kapsamında model projeler geliştirdik. Örneğin Gaziantep bir sanayi şehri, sanayi altyapısının ihtiyaç duyduğu ara ve kalifiye elemanların yetiştirilmesi için OSB içerisinde Türkiye'nin en büyük, en önemli meslek eğitim merkezini kurduk. Şu an Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerimiz, fabrikalarımız ihtiyaç duydukları ara elemanları buradan temin etmekte."

"Ayakkabı test merkezi imalatçıların maliyetini azalttı"

Organize sanayi bölgesine ayakkabı test merkezi de kurduklarını hatırlatan Akyılmaz, şunları söyledi:

"Ayakkabıcılık sektörü Gaziantep'in gelişmiş en önemli sektörlerinden biri. Yılda yaklaşık 300 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip olan bu sektörümüz yaklaşık 163 milyon dolar ihracat yapıyor. İhracat yaptığımız sektörler çeşitlilik gösteriyor. Orta Doğu'dan, Balkanlar'a, Avrupa ülkelerine kadar yaklaşık 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan 10 bin kişi istihdam eden önemli bir sektörümüz. Biz de bu sektörün daha önce ihtiyaç duyduğu test altyapısını projelerimizde hayata geçirdik. Dolayısıyla Gaziantep'te ayakkabı imalatı yapan firmalarımız daha önce uzak noktalarda ve yüksek maliyetlerle testleri artık burada çok hızlı ve çok düşük maliyetlerle yaptırma imkanına sahip olduk. Dolayısıyla biz burada imalatçının test maliyetlerini azaltmış olduk. Bu alanda hem nitelikli istihdam yaratmış olduk hem de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir ayakkabı test merkezini faaliyete geçirerek, bu merkezi sadece Gaziantep'in değil Türkiye'ye, hatta yakın zamanda Orta Doğu'daki imalatçılara hizmet verebileceği altyapıya kavuşturduk. Bu önemli yatırımımız ve yaklaşık maliyeti 3.5 milyon lira."

"Biyogaz Enerji Santrali rekolteyi artırıyor"

Gaziantep Büyükehir Belediyesi bünyesinde hayvansal atıkların değerlendirilmesi, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu enerji konusunda girdilerini azaltmak ve kaynak verimini artırmak amacıyla Biyogaz Enerji Santrali kurduklarını da anlatan Akyılmaz, "Bu tesiste hem biyogaz üretiyoruz hem de hayvansal atıklardan elde ettiğimiz maddelerle sıvı gübre elde ediyoruz. Bu sıvı gübre çiftçimize değer olarak dönüyor ve burada katma değerli ürünlerin üretiminde gübrelerimiz rekolteyi artıran ciddi besleyici özelliği taşıyan niteliğe sahip ürünlerimiz. Kamu kurumunun yaptığı önemli bir yatırım. Yaklaşık 15 milyon liralık maliyeti olan bir projeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Akyılmaz, kültür ve turizm alanında projeler yürüttüklerini ve bu kapsamda Şahinbey Belediyesine verdikleri destekle atıl durumdaki Tarihi Mecidiye Han'ı ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, şu an Sahafçılar Çarşısı olarak hizmet verdiğini ve han içerisinde bölgenin ilk ve tek gastronomi kütüphanesini kurduklarını bildirdi.

Bölgede girişimcilik ekosisteminin olduğunu ve bunu güçlendirmeye çalıştıklarını da belirten Akyılmaz, "Gaziantep bu zamana kadar hep geleneksel girişimcilik modeliyle ön plana çıkmıştı ama biz model girişimciliğe de bireysel ve teknolojik yatırım araçlarıyla girişimci olmak isteyenlere de altyapı sağlayan merkezler kurduk. Bunlardan bir tanesi Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurduğumuz Kadın Girişimci Destek Merkezi. Yaklaşık yatırım bedeli 5 milyon lira. Orada yapılan çalışmalarla daha sonra girişimci ürünün prototipini hazırlıyor, markalaştırıyor ve sonra seri üretime geçiyor." bilgisini verdi.

Kaynak: AA