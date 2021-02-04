GAZİNATEP - Ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında
Gaziantep'te bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep'te bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 25 Ocak'ta Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Neslihan Ö'ye (49) plakası ve sürücüsü belirlenemeyen panelvan tipi araç çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesine sevk edilen kadın, bu sabah hastanede hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bu arada, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Fatma Neslihan Ö'nün yolun karşısına geçmek isterken panelvan tipi aracın çarpması ve aracın olay yerinden kaçması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak