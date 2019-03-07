Gaziantep'teki Olaylarda 6 Kişinin Öldürüldüğü İddiaları

Emniyet Genel Müdürlüğünden, "Suriyeliler Konusunda Gizlenen Haberler" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında yer alan "Gaziantep'te bir gencin saldırı sonucu öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 6 kişinin hayatını kaybettiğine" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün ulusal gazetede "Suriyeliler Konusunda Gizlenen Haberler" başlığı ile yayınlanan köşe yazısında yakın zamanda Gaziantep'te N.B. isimli bir gencin, uğradığı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından birçok noktada benzeri saldırıların gerçekleştiği ve çıkan olaylarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, bu saldırıların hiçbirisinin basına yansımadığı ve hastanelerde de kayıt tutulmadığı iddialarının yer alması üzerine basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Köşe yazısına konu olan N.B'nin 23 Aralık 2018'de Gaziantep'te Suriye uyruklu kişiler tarafından bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalan 7 Suriye uyruklu kişiden 5'inin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise sınır dışı işlemleri için Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köşe yazısında belirtilenin aksine Gaziantep ilinde 6 vatandaşın öldürüldüğü herhangi bir olay meydana gelmemiştir. 24 Ocak 2019 günü yine Gaziantep ilinde gerçekleşen B.K. ve A.Ş. isimli şahısların kesici aletle yaralanması olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu H.E. isimli şahıs suç aleti bıçakla yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edilmiştir.

Köşe yazısında belirtilen ifadeler gerçeği yansıtmamakta olup her iki olay ile ilgili de Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzce titiz ve özverili çalışmalar yapılmış ve herhangi bir yayın yasağı veya kısıtlama getirilmemiştir. Ayrıca Gaziantep Valiliğince konu ile ilgili 23 Aralık 2018 ile 28 Aralık 2018 tarihleri arasında 6 adet basın açıklaması yoluyla kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmış, bu açıklamalar ulusal ve yerel basında birçok haberde yer almıştır."

Açıklamada, Suriyelilerin kendi aralarında ve Türk vatandaşlarla zaman zaman yaşadığı gerginliklerle ilgili yapılan gerçeğe aykırı, çarpıtılmış ve abartılmış haberlerin, toplum içinde infial yaratacak bir dille aktarılmasının, misafirperverlik ruhu ile bağdaşmadığı gibi konuyu farklı boyutlara taşınmak saikiyle yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA