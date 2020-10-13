Gaziantep'teki okullarda fidanlar toprakla buluşturuldu
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Gaziantep'teki okullarda fidanlar toprakla buluşturuldu

13.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:48
Gaziantep'teki okullarda fidanlar toprakla buluşturuldu

Gaziantep'teki okullarda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gaziantep'teki okullarda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlere fidan dikme çağrısının ardından Gaziantep'te öğretmenler, ders bitiminin ardından okul bahçelerinde fidan dikti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un danışması Turgay Öntaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İslahiye ilçesindeki Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen programa katılarak fidanları toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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