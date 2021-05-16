Gaziantep'teki öğretmenler, çocuklar için türkü seslendirdi
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Gaziantep'teki öğretmenler, çocuklar için türkü seslendirdi

Gaziantep'teki öğretmenler, çocuklar için türkü seslendirdi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'teki öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" projesi kapsamında yöresel türkü seslendirdi.

Gaziantep'teki öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" projesi kapsamında yöresel türkü seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde bir süre önce hayata geçirilen projeye kentteki öğretmenler de katıldı.

Bu kapsamda 48 öğretmen farklı enstrümanlarla "Gönül Gurbet Ele Varma" eserini seslendirdi. Kentin tarihi ve turistik alanlarında çekimleri yapılan kliple kent turizmine de katkı sunulması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de klipte saz çalarak öğretmenlere eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tepe, türkülerin her birinin ayrı bir hikaye ve tecrübe olduğunu belirtti.

Söz konusu çalışmayla Anadolu gelenek ve kültürünün türkülerin gençlere tanıtılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Tepe, şunları kaydetti:

"Hem kaliteli bir müzik icra edildi hem de şehrimizin farklı köşelerinde kaydedilen görüntülerle Gaziantep'in güzellikleri yansıtıldı. Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla kadim şehir Gaziantep'imiz için önemli bir çalışma yürütüldü. Bütün sanatsal projelerde en önde görev alarak şehrimize değer katan öğretmenlerimiz, projenin her aşamasında özenle çalıştılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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