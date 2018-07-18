Gaziantep'teki Naksan Holding Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olduğu öne sürülen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu ile Cihan Dağcı, Murat Zar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını, herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu'nun cezaevinde kalabileceği yönündeki sağlık raporunu dikkate alarak tahliye talebini reddetti.

Diğer tutuklu sanıkların da mevcut dava dosyaları dikkate alarak tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme, karar için duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.