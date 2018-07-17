Gaziantep'teki Naksan Holding Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olduğu öne sürülen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın 4. celsesine, tutuklu sanıklar Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu ile Cihan Dağcı, Murat Zar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşma salonuna bağlanan gizli tanık "Lale", sanıklardan Cahit Nakıboğlu'nu tanıdığını söyledi.

Gaziantep'te 1993-1999 yıllarında Fetullah Gülen adı altındaki yapılanmanın çay sohbetlerine katıldığını anlatan gizli tanık, şunları söyledi:

"Çay sohbetlerinde kesinlikle devlet konuları konuşulmazdı. Seçimlerde şu parti bu parti lafı edilmezdi. Allah rızası için sohbet yapılırdı. O günlerde çok küçük grup olan cemaat, 2-3 odalı Sefa Dershanesi'nde faaliyet gösteriyordu. O zamanlar gazetenin haftalık parasını veremeyenlerin parası esnaftan toplanırdı. Sonra diğer okullar açıldı. Buralarda grupları çoğaltmaya başladı. Burada toplantılar yapılıyordu, himmet toplanırdı. Sonra kurbandı, burs gibi yardımlar için her hafta para toplanıyordu. Hizmetin abisi, küçük esnaftan bu şekilde para topluyordu. Bu toplantılarda bir hikaye anlatarak yardım yapılması istenirdi. Esnaf hiç nefes almazdı, ne himmet, ne burs, ne deri toplaması biterdi. Esnaf da güzel sohbetlerden etkilenip çoluğunun çocuğunun rızkını hep bunlara verdiler."

Daha sonra sorgulamaya başladığı için toplantılara çağrılmadığını belirten gizli tanık, "Nakıboğlu ailesinin bu işin içinde olduğunu bilmeyen yoktur." dedi.

Mahkeme başkanının "Toplanan himmetleri ne yaparlardı" sorusuna gizli tanık, "Net bilgi vermezlerdi ancak burslarla öğrencilerin yetiştirildiğini ve ülkenin en iyi yerlerine getireceklerini söylerlerdi." şeklinde yanıt verdi.

Toplanan paraların havuzda biriktiğini ancak nerede toplandığını bilmediğini belirten "Lale" kod adlı tanık, "Gaziantep'te kime sorarsanız Cahit Nakıboğlu ailesinin Fetullah Gülen cemaatiyle ilgisi olduğunu söyler. 7'den 70'e herkes bilir." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, tanığa, soruşturma aşamasında "Cahit Nakıboğlu'nun cemaatin mütevelli heyetinde sözü geçerdi. İmamlar aracılığıyla toplanan paralar Nakıboğlu'na dolayısıyla cemaate aktarılırdı." şeklinde ifade verdiğini ancak az önce havuzdan bahsettiğini belirterek, çelişkinin giderilmesini istedi.

Gizli tanık Lale, "Toplanan paraların imamlar aracılığıyla Nakıboğlu'na aktarıldığını bilmiyorum, imamlar, bu parayı havuzda toplayıp okullara aktardığını söylerdi." şeklinde cevap verdi.

"Yeşil" kod adlı gizli tanık da Nakıboğlu ailesini Gaziantep'te herkesin tanıdığını belirterek, şunları aktardı:

"Ben gezi olaylarına kadar sohbetlere katılıyordum. Gezi olaylarından sonra ilişkimi kestim. Sohbetler, kendi şirketlerinde de yapılmaktaydı, başka büyük firmalarda da yapılmaktaydı."

Mahkeme başkanı talimatla ifadesi alınan E.G'nin de Nakıboğlu ailesi hakkında "örgütün en büyük finansörüdür." dediğini ekledi.

Tutuklu sanık Taner Nakıboğlu, gizli tanık Lale'nin ifadelerine ilişkin, "1990-1998 yıllarında üniversite eğitimini tamamladım, ardından askerlik görevini yaptım. Yani o tarihlerde Gaziantep'te değildim. Gizli tanık Yeşil'in de bahsettiği gibi şirkette sohbet toplantılarını yaptığımız doğru değildir. Bank Asya'daki hesap hareketleriyle ilgili de kredi kartı borçları olabilir. Eğer destek olmak için para yatıracak olsaydık bu kadar küçük tutarlar yatırmazdık. Diğer gelen evraklarla ilgili hazırlık yapmak için zaman istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Duruşmaya ara verildi.