Gaziantep'teki, müzeler tatil boyunca yaklaşık 24 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeleri Kurban Bayramı haftasında ziyaretçi akınına uğradı. Müzeler tatil boyunca yaklaşık 24 bin kişiyi ağırladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili haftasında ziyaretçilerine açık olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 müzede yoğunluk yaşadı.

Tatilde hem Gazi şehirliler hem de turistlerin tercihi olan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca hizmet veren müzelerde yaklaşık 24 bin kişi ağırlandı. Gaziantep'in kültürünü, geleneklerini ve tarihini yansıtan müzeler, il dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini gördü.

Pandemi döneminde bulaş riskini en aza indirmek için gerekli bütün tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi müzelerde, yakın zamanda giriş bileti satışları için başlattığı uygulamayla temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartları ve Gaziantep Kart ile ödeme kabul ediyor. Ayrıca vatandaşlar Gaziantep Kart Mobil Uygulaması üzerinden müze girişleri için online bilet hizmetinden yararlanırken Gaziantep Kart ile ödeme yapanlara yüzde 20 indirimden yararlanabiliyor.

Kaynak: Bültenler