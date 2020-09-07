Gaziantep'teki müftüler İslahiye'de toplantı yaptı
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Gaziantep'teki müftüler İslahiye'de toplantı yaptı

Gaziantep'teki müftüler İslahiye ilçesinde toplantı yaptı.

Gaziantep'teki müftüler İslahiye'de toplantı yaptı
07.09.2020 16:21 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:30

Gaziantep'teki müftüler İslahiye ilçesinde toplantı yaptı.

İslahiye Müftülüğü makam odasında İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar başkanlığında düzenlenen toplantıya, İslahiye Müftüsü Fırat Kahrama'nın yanı sıra diğer ilçe müftüleri katıldı.

Aylık olağan gerçekleştirilen toplantıda, yapılması planlanan hizmetler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Kaynak: AA

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