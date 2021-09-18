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Gaziantep'teki motosiklet tutkunları, Gaziler Günü dolayısıyla kenti turladı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'teki motosiklet tutkunları, Gaziler Günü dolayısıyla kenti turladı

Gaziantep'te bir araya gelen 70'nin üzerinde motosiklet tutkunu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehir turu attı.

Gaziantep'te bir araya gelen 70'nin üzerinde motosiklet tutkunu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehir turu attı.

Şahinbey Belediyesi ve Türkchopper Motosiklet Kulübü Gaziantep Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 70 motosiklet tutkunu Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünde buluştu.

Polislerin güzergahta aldığı önlemler eşliğinde hareket eden katılımcılar, Akkent, Karataş, Binevler, Özdemirbey, Düztepe mahallelerini geçerek Yeşilvadi Millet Bahçesi'ne kadar motorsiklet sürdü.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun motosiklet sürerek eşlik ettiği grubun bazı üyeleri de gazileri motosikletine bindirdi, şehir turu attırdı.

Tahmazoğlu, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, gazilerin canı pahasına vatan topraklarını korumak için mücadele ettiğini belirterek, "Bu anlamda gazilerimiz adına farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkchopper Motosiklet Kulübü Gaziantep Şubesi Başkanı Sedat Durgun ise Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş ve Kilis'ten katılımcıların bulunduğunu ifade ederek "Gazilerimiz için bu sürüşü yapmaktan gurur duyuyoruz. Onlarla birlikte vakit geçireceğiz. Onları mutlu etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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