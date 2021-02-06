Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi
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Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi

06.02.2021 08:18 | Son Güncelleme: 06.02.2021 08:24
Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca pilot il olarak belirlenen Gaziantep'te, koronavirüsle mücadele kapsamında Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi yaptığı maske makinesi ile ihtiyaca göre günlük 150 bine kadar maske üretimi yapabiliyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca pilot il olarak belirlenen Gaziantep'te, koronavirüsle mücadele kapsamında Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi yaptığı maske makinesi ile ihtiyaca göre günlük 150 bine kadar maske üretimi yapabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen pilot illerden Gaziantep'teki meslek lisesinde alınan siparişler doğrultusunda kendi üretimleri olan makine ile maske üretimine devam ediyor. Lisede maske üretiminin yanı sıra, maske üretmek için yapılan makinenin de seri üretime geçirilmesi için başlatılan için çalışmalar devam ediyor.

'MASKE MAKİNEMİZİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMASIYLA ÜRETTİK'Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Özbey, üretilen maske makinelerinin, okulun diğer mesleki üretim ünitelerinden elde edilen gelir ve kısmen de verilen bakanlık bütçeleri ile üretildiğini söyledi.Pandemi sürecinde mesleki teknik liselerin büyük bir önem kazandığına dikkat çeken Hasan Hüseyin Özbey, "Pandemi sürecinde mesleki teknik eğitimin önemini bir kez daha öne getirmek adına kendi makine bölümlerimiz aracılığıyla otomasyon bölümümüz aracılığıyla, orada çalışan öğretmen ve öğrencilerimiz aracılığıyla hep birlikte maske makinesi ürettik. Maske üretiminde kullandığımız makinelerimizin ücretini diğer bölümlerimizde elde ettiğimiz kar ile oluşturduk. Bir kısmını da Milli Eğitim Bakanlığımızın bize öngördüğü ödenek ile yaptık" diye konuştu. 'GÜNLÜK 150 BİN MASKE ÜRETEBİLİYORUZ'İhtiyaç halinde üretim kapasitesinin arttırarak üretimin günlük 150 olduğunu ve üretimin tamamen otomasyon sistemi ile hiçbir şekilde el teması olmadan yapıldığını anlatan Özbey, "Makinelerimiz günlük 100 bin civarı maske üretimi yapıyor. Kesim bandı olarak da 150 bin adet yapıyor. İhtiyaç halinde lastikleme kısmını devreye alarak günlük 150 bin adet maske üretimi yapabilmekteyiz. Tamamen el değmeden Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun olarak üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Maskelerimiz üç katlı ve orta katmanında standart meltblown kumaşımız yer alıyor. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü ve standartlarında rahat kullanımı olan maske üretiyoruz" dedi.'CİHAZ ÜRETİMİ İÇİN DE PROTOKOL AŞAMASINA GELDİK'Maske üretimi kadar maskelerin üretimini sağlayan cihaz üretimi konusunda da başarılı olduklarına dikkat çeken Özbey, şöyle konuştu:

"Maske üretiminin yanında üretimi yapan cihazlarımızın yapımı için de bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda protokol aşamasındayız. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde ihtiyaç duyulması halinde özellikle mesleki teknik eğitim yapan okullarımızın ihtiyaçları önceliğimiz olarak makinelerimizi çoğaltmayı hedefliyoruz. Bunun için altyapımız da tamamen hazır. Talep durumuna göre 20 günde bir makine üretebiliriz. 20 günde hazırlayacağımız makinelerimizi talep eden kurumlara ulaştırabilecek kapasitemiz var."


- Gaziantep
Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi
Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi
Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi
Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi
Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi
Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi
Gaziantep'teki meslek lisesi hem maske üretiyor hem de maske makinesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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