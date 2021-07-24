GAZİANTEP'TEKİ MESİRE ALANLARINDA YOĞUNLUK
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GAZİANTEP'TEKİ MESİRE ALANLARINDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te vatandaşlar, bayram tatili ve hafta sonunu fırsat bilerek mesire alanlarına akın etti.

GAZİANTEP'te vatandaşlar, bayram tatili ve hafta sonunu fırsat bilerek mesire alanlarına akın etti.

Türkiye genelinde başlayan kademeli normalleşme sürecinde piknikler ve mesire yerleri oldu. Gaziantep'te, 9 günlük bayram tatili ve hafta sonunu fırsat bilenler, sabahın erken saatlerinde piknik yapmak için Burç Ormanı'na gitti. Kahvaltılarını burada yapan vatandaşlar semaverle çay demledi, öğle vaktinde ise mangal yaktı. Piknik yaptıkları için mutlu olduğunu ifade eden vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine ise uymaya özen gösterdiklerini söylediler.

GAZİANTEP'TEKİ MESİRE ALANLARINDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TEKİ MESİRE ALANLARINDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TEKİ MESİRE ALANLARINDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TEKİ MESİRE ALANLARINDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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