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Gaziantep'teki kazalar mobese kameralarında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'teki kazalar mobese kameralarında

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde birbirini sollamaya çalışan araçların çarpışması ve kaza sırasında devrilen motosiklet sürücülerinin yola savrulduğu görülüyor. Kazaların çoğunun dikkatsizlik nedeniyle yaşandığına dikkat çeken yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.


Gaziantep'teki kazalar mobese kameralarında

Gaziantep'teki kazalar mobese kameralarında

Gaziantep'teki kazalar mobese kameralarında

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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