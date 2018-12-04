Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın Renk Değiştirmesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Karasu Çayı'ndaki kirliliğe Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden gelen atıkların neden olduğu bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'ndaki su kirliliğinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Yapılan incelemede, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi tarafından gelen atıkların kirliliğe neden olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan görüşmelerde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Sonucuyla alakalı kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Karasu Çayı'nın "siyah" akması ve köpürmesi üzerine dün inceleme başlatılmıştı.